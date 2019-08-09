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MSB: Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB: Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur" denildi.
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