MSB Akar: “Türk Ticari Gemilerinin Güvenliği İçin Tedbirler Alacağız”

Avrupa Birliği’nin, Libya’ya silah ambargosunu kontrol amaçlı olarak ilan ettiği İrini Harekatı’nı değerlendiren Akar, Libya’daki Birleşmiş Milletler’in (BM) de tanıdığı meşru hükümetle herhangi bir istişarede bulunmadan AB’nin, BM kararlarına da aykırı olarak böyle bir harekat başlattığını söyledi. Akar, “Birincisi, İrini Harekatı başladığından bu yana sakat doğmuş bir harekattır. Uluslararası hukuk bakımından sağlam hukuki temellere dayanmamaktadır. İkincisi bunun uygulaması da sıkıntılı yürütülmektedir maalesef. BM’nin tanıdığı hükümet oluru ve bilgisiyle bunun yürütülmesi gerekirdi. Diğer taraftan Hafter (Libya’daki çatışmada meşru hükümet karşısındaki taraf) ile ilgili de hiçbir işlem yapmaktadırlar. Bu da açık ve net görülmektedir” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde Doğu Akdeniz kaynaklı gerilimde son halka olan Türk ticari gemisine askeri müdahalede bulunulmasıyla ilgili olarak “Olay tamamen uluslararası hukuka aykırıdır, teamüllere aykırıdır, yanlış yapılmıştır. Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerine çalışıyoruz” dedi.

Türkiye açısından dün “MV Roseline A” adlı ticari yük gemisine İrini Harekatı çerçevesinde “Hamburg” isimli askeri gemi ve personelince müdahalede bulunulmasını değerlendiren Akar, “Olay tamamen uluslararası hukuka aykırıdır, teamüllere aykırıdır, yanlış yapılmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile birlikte gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, ortak bir açıklamada hazırlıyoruz. Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerine çalışıyoruz. Bu (dün yaşanan olay) iyi bir örnek değil, güzel bir örnek değil” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, ülke ismi vermeksizin ancak Almanya’yı kast ederek NATO çerçevesince müttefik ülkelerce yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını da söyledi. Akar, “Bazı gerçekler çarpıtılıyor. Bununla ilgili bilgileri açıklamamızda göreceksiniz” bilgisini verdi.

Askeri müdahale yapılan Türkiye bayraklı ticari gemide insani malzemeler ve içecek, yiyecek malzemeleri bulunduğunu belirten Akar, “Bu (İrini) harekatı idare edenlerin önyargıdan uzak, objektif, duygusallardan uzak davranmaları lazım. Ama görüyoruz ki burada objektif olmayan bir tutum da, duygusallık da var” diye konuştu.