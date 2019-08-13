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MSB: Altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Güvenli Bölge'ye yönelik 'Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulması çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Güvenli Bölge'ye yönelik 'Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulması çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'Güvenli Bölge' kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır. Müşterek Harekât Merkezi’nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir."

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