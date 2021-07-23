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  4. MSB: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında içinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı

MSB: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında içinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı

23.07.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

MSB: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında içinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada teknenin Kaş'ın 161 mil güneybatısında battığı belirtildi ve "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor" dendi.

MSB Twitter hesabından atılan tweet'te "Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge 'arama kurtarma sahası' ilan edilerek çalışma başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1418511786110771200?s=20

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