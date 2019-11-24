HABER

MSB: “Araç kazasında yaralanan 1 asker şehit oldu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 01:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, araç kazasında yaralanan 1 askerin sevk edildiği hastanede şehit olduğunu bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, araç kazasında yaralanan 1 askerin sevk edildiği hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

PARTNER'Daha özgür bir Aleyna olacağım''Daha özgür bir Aleyna olacağım'
Gemlik’te kaza 1 ölüGemlik’te kaza 1 ölü
Esenyurt'ta otomobil 100 metre iki teker üstünde gidip devrildi: 1 yaralıEsenyurt'ta otomobil 100 metre iki teker üstünde gidip devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Dünya turuna çıkan bisikletli turisti Edirne'de taşladılar!

Dünya turuna çıkan bisikletli turisti Edirne'de taşladılar!

Tankerde meydana gelen patlamada yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Lastiği değiştirirken tankerde patlama meydana geldi!

Pakistan'dan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına tepki!

Pakistan'dan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına tepki!

İzmir'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk katil oldu!

14 yaşındaki çocuk katil oldu!

Rabia Naz'ın sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğlu ile uyumlu çıktı

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.