MSB: "Atina\u2019da yap\u0131c\u0131 bir ortamda ger\u00e7ekle\u015fen T\u00fcrk ve Yunan Milli Savunma Bakanl\u0131klar\u0131 heyetleri aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sona erdi. G\u00f6r\u00fc\u015fmelere yak\u0131n zamanda T\u00fcrkiye\u2019de devam edilmesi planlan\u0131yor."12 ya\u015f\u0131ndaki Youtuber'\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fc hediyesi dudak u\u00e7uklatt\u0131Altun'dan MHP'ye ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: H\u0131rs\u0131zlara bu i\u015fi b\u0131rakmayaca\u011f\u0131z