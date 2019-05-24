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MSB: "Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

MSB: "Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi.

MSB: "Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor."

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