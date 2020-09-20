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MSB: "Avaşin’de düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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