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MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 20:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.

MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı PKK Tel Abyad

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