MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
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