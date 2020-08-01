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  4. MSB Azerbaycan-Türkiye tatbikatının fotoğraflarını paylaştı! Dünyanın gözü oradaydı

MSB Azerbaycan-Türkiye tatbikatının fotoğraflarını paylaştı! Dünyanın gözü oradaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 22:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında atışsız tatbikat provaları yapıldığını açıkladı.

MSB Azerbaycan-Türkiye tatbikatının fotoğraflarını paylaştı! Dünyanın gözü oradaydı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldığını bildirdi.

Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikatın eş zamanlı olarak devam ettiği açıklanmıştı.

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.


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