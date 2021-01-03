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  4. MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

03.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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