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  4. MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

04.01.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

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