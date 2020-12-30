HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

30.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
RTÜK'ten 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne cezaRTÜK'ten 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne ceza
Hafta sonu kargolar açık mı?Hafta sonu kargolar açık mı?

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe

RTÜK'ten 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne ceza

RTÜK'ten 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne ceza

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin ortak çalışma grubu teklifine 'evet' dedik

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Son dakika! Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

Bakan Akar ve komutanlardan sınırda önemli ziyaret

Bakan Akar ve komutanlardan sınırda önemli ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.