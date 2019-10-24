MSB: "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir."
MSB: "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir."
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MSB: "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir."
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