MSB: "Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG‘li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmiştir."

