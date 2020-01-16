MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
16.01.2020 22:56 |
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde askerlerin yol kontrolü yaptığı sırada düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bugün askerlerin yol kontrolü yaptığı sırada düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
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