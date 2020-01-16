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  4. MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

16.01.2020 22:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde askerlerin yol kontrolü yaptığı sırada düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bugün askerlerin yol kontrolü yaptığı sırada düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

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