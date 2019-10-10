MSB: "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."

MSB: "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 gece boyunca havadan ve karadan ba\u015far\u0131yla s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Belirlenen hedefler ele ge\u00e7irildi. Harek\u00e2t planland\u0131\u011f\u0131 \u015fekilde ba\u015far\u0131yla devam ediyor."PARTNERTaraftarlar ''G\u00f6\u011f\u00fcslerini a\u00e7'' diye tezah\u00fcrat yapm\u0131\u015ft\u0131, taciz skandal\u0131yla ilgili sessizli\u011fini bozdu!Ad\u0131yaman'da 1300 cinsel i\u00e7erikli hap ele ge\u00e7irildiKamyonet kasas\u0131nda as\u0131l\u0131 tehlikeli yolculuk y\u00fcrekleri a\u011fza getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum