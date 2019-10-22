MSB: “Barış Pınarı Harekatı kapsamında toplam 775 terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 adet mayın ve 180 adet EYP’nin imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki mutabakat kapsamında, PKK/YPG’nin belirlenen güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik sürenin devam ettiğini bildirdi.

Söz konusu mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG’li teröristlerin belirtilen zamanda bölgeden çıkmasına ilişkin sürecin takip edildiğini aktaran Yarbay Şebnem Aktop, “Bu kapsamda bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır. Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. Terörist unsurların faaliyetleri devamlı olarak termal silah dürbünleri, kara gözetleme radarları ve İHA’lar ile gece ve gündüz kontrol edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata uyulduğunu ancak PKK/YPG’li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirildiğini kaydeden Yarbay Aktop, “TSK tarafından Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken PKK/YPG’li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar anlık olarak ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır” diye konuştu.