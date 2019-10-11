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MSB: Barış Pınarı Harekatında 1 asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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