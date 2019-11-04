MSB: "Barış Pınarı Harekâtı’nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan kiliseler de harekâttan hiçbir şekilde etkilenmemiştir."

MSB: "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019nda sivillere, tarihi\/dini yap\u0131lara ve \u00e7evreye zarar verilmemi\u015f, Tel Abyad ve Rasulayn\u2019da bulunan kiliseler de harek\u00e2ttan hi\u00e7bir \u015fekilde etkilenmemi\u015ftir."PARTNER Ne giydi\u011fini g\u00f6renin a\u011fz\u0131 a\u00e7\u0131k kald\u0131! Sokakta yar\u0131 \u00e7\u0131plakHDP \u00f6n\u00fcndeki eylemde 63'\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00c7arpt\u0131\u011f\u0131 yayan\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan s\u00fcr\u00fcc\u00fc adliyede