MSB: “Barış Pınarı Harekatı’nda şu ana kadar 40 mayın, 227 EYP etkisiz hale getirilmiştir”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda şu ana kadar 40 mayın ve 227 EYP’nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soçi’de varılan mutabakat kapsamında bölgedeki çalışmaların Rus ve TSK karargahları arasında değerlendirildiği de belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, “23 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde komando birliklerimizin nezaretinde yabancı basın mensuplarının katılımı ile Barış Pınarı Harekat bölgesinde bir basın turu düzenlenmiştir. Bugüne kadar icra ettiğimiz tüm harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekat alanında da sivil masum insanlara, tarihi, kültürel ve dini yapılar ile çevreye zarar verilmediği yerinde görülmüştür. Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad’da DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG’li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar 40 adet mayın, 227 adet EYP etkisiz hale getirilmiştir”

Emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi ve bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek imha edildiğini belirten Yarbay Aktop, “Bu faaliyet çok detaylı ve son derece hassas bir çalışma gerektirmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 40 adet mayın, 227 adet EYP etkisiz hale getirilmiştir” şeklinde konuştu.

Meskun mahallerdeki tünellerin birer birer tespit edildiğini söyleyen Yarbay Aktop, “Özellikle meskun mahallerde terör örgütü unsurlarınca inşa edilmiş ve şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makinalarıyla kullanılmaz hale getirilmektedir” dedi.

Kontrolü sağlanan bölgede hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yarbay Aktop, “Kontrolü sağlanan mahallerde devletin diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. TSK tarafından Tel Abyad’da kurulan ekmek fırınında bölge halkına ekmek dağıtılmakta, tesis edilen ilk yardım istasyonunda başta çocuklar olmak üzere bölge halkına sağlık desteği verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Birliklerin her türlü keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Yarbay Aktop, “22 Ekim tarihinde Soçi’de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağının milletin sevgisi, güveni ve duası olduğunu ifade eden Yarbay Aktop, “Barış Pınarı Harekatı’nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğin yanında olan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.