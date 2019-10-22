MSB: "Barış Pınarı Harekatının başlangıcından bugüne kadar toplam 7 kahraman arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 90 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

MSB: "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131n\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bug\u00fcne kadar toplam 7 kahraman arkada\u015f\u0131m\u0131z \u015fehitlik mertebesine ula\u015fm\u0131\u015f, 90 kahraman silah arkada\u015f\u0131m\u0131z yaralanm\u0131\u015ft\u0131r.Me\u011fer o hastal\u0131\u011f\u0131n re\u00e7etesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!MSB'den 22.01 a\u00e7\u0131klamas\u0131!G\u00f6reme Vadisi, 'milli park' stat\u00fcs\u00fcnden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131
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