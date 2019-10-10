MSB: "Barış Pınarı Harekâtı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor."

MSB: "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019n\u0131n planlama ve icras\u0131nda sadece PKK\/PYD-YPG ve DEA\u015e\u2019l\u0131 ter\u00f6ristler ile bunlara ait bar\u0131nak, s\u0131\u011f\u0131nak, mevzii, silah, ara\u00e7 ve gere\u00e7ler hedef al\u0131n\u0131yor."PARTNERBilim tarihinin t\u00fcyler \u00fcrperten deneyi!AK Parti'li Bozda\u011f'dan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131MHP Rize Te\u015fkilat\u0131\u2019ndan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na destek