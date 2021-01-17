MSB: "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı."
MSB: "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı."
MSB: "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı."
MSB: "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı."