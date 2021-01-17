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  4. MSB: "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı."

MSB: "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı."

17.01.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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MSB: "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı."

MSB: "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı."

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