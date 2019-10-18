MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Hakurk b\u00f6lgesinde icra edilen operasyonla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 2 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."PARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u0131Irak'\u0131n kuzeyinde 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi\u015eiddet g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in ABD'li e\u015finden ayr\u0131ld\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 istiyor
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