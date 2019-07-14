MSB: “Beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. uçağın Mürted Hava Meydanı’na indiğini açıkladı.

MSB, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerini taşıyan 5. uçağın Mürted Hava Meydanına indiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı” ifadeleri kullanıldı.

