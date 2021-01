MSB ‘bir ilk’ diyerek paylaştı! İşte o görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, NATO uçağına Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde ilk kez gece görevi sırasında yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu" denildi.

Aerial refueling was provided over Romania by a Turkish Air Force KC-135R tanker to a NATO E-3A AWACS aircraft that took off from Germany to carry out Assurance Measures duties. For the first time, aerial refueling was provided during a night mission.#WeAreNATO #StrongerTogether https://t.co/yq9pvtn4Fb