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  4. MSB ‘bir ilk’ diyerek paylaştı! İşte o görüntüler

MSB ‘bir ilk’ diyerek paylaştı! İşte o görüntüler

28.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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MSB ‘bir ilk’ diyerek paylaştı! İşte o görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, bir NATO uçağına Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçak tarafından yakıt ikmali yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO uçağına Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde ilk kez gece görevi sırasında yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu" denildi.


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