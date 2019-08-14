MSB: Bölgede insansız hava araçları göreve başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, bölgede insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

