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MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde, şimdiye kadar bölgeden 125 aracın çıkış yaptığını, teröristlerin ise 36 taciz/ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde, şimdiye kadar bölgeden 125 aracın çıkış yaptığını, teröristlerin ise 36 taciz/ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."

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