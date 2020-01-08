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  4. MSB: Bombalı araç saldırısında dört kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

MSB: Bombalı araç saldırısında dört kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 21:56 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bombalı araç saldırısı sonucunda, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bombalı araç saldırısı sonucunda, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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