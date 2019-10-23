MSB: 'Bu Aşamada Harekat İcra Edilmesine Gerek Kalmadı'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla dün gece 120 saatlik ateşkes süreci sona ermesi ardından ABD’yle yapılan mutabakat şartlarına uyulduğu belirtilerek, bu aşamada Barış Pınarı Harekatı’nın devam etmeyeceği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, dün saat 22.00 itibariyle PYD-YPG unsurlarına tanınmış 120 saatlik geri çekilme süreciyle ilgili 6 maddelik yazılı değerlendirmede bulundu. MSB’nin açıklamasında, sadece ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye ziyareti sırasında 17 Ekim’de sağlanan mutabakata değil Rusya’yla yapılan mutabakata da işaret edilmesi dikkat çekti.
Açıklamada, ABD’yle kararlaştırıldığı üzere 120 saatlik / 5 günlük süre sonundaki durum, “17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir” denildi.
ABD’yle YPG unsurları konusunda anlaşma sağlandığı ve bu aşamadan sonray Rusya’yla birlikte hareket edileceği mesajı verildi. Açıklamada, “22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile RF Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren RF ile müşterek çalışmalara başlanacaktır” ifadesi kullanıldı.
Türkiye’nin şu aşamada yeni askeri operasyon yürütme niyetinde olmadığı, “Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır” ifadesiyle açıklandı.
Açıklamada, yine de Türkiye’nin terör hassasiyetini koruduğuna da işaret edildi. Bu konuda “Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” mesajı paylaşıldı.
Son olarak açıklamadaki altıncı maddede ise, Türkiye’nin Suriye topraklarında yürüttüğü üçüncü askeri operasyon olan Barış Pınarı Harekatı’nın gerekçelerinden birisi olarak da sıklıkla dillendirildiği üzere sığınmacıların ülkelerine geri döndürme amacı anımsatıldı. Açıklamada, “Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır” denildi.
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