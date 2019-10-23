MSB: 'Bu Aşamada Harekat İcra Edilmesine Gerek Kalmadı'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla dün gece 120 saatlik ateşkes süreci sona ermesi ardından ABD’yle yapılan mutabakat şartlarına uyulduğu belirtilerek, bu aşamada Barış Pınarı Harekatı’nın devam etmeyeceği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, dün saat 22.00 itibariyle PYD-YPG unsurlarına tanınmış 120 saatlik geri çekilme süreciyle ilgili 6 maddelik yazılı değerlendirmede bulundu. MSB’nin açıklamasında, sadece ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye ziyareti sırasında 17 Ekim’de sağlanan mutabakata değil Rusya’yla yapılan mutabakata da işaret edilmesi dikkat çekti.

Açıklamada, ABD’yle kararlaştırıldığı üzere 120 saatlik / 5 günlük süre sonundaki durum, “17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir” denildi.