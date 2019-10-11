HABER

MSB: Bugün toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 22:48 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren, Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini ve toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren, Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini ve toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Görüntü dökümü:
- MSB’nin paylaştığı top atışlarına ait görüntüler

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacakPolis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak
5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 bin polis adayı alınacak (Polis alımı, polis olma şartları)

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Son dakika! Bodrum'da göçmenleri taşıyan lastik bot battı! 9 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

Bodrum'da göçmenleri taşıyan lastik bot battı!

MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması

MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tam isabetle vuruldu

MSB duyurdu: Tam isabetle vuruldu

Lise öğrencileri Barış Pınarı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Lise öğrencileri harekat için askerlik şubesine başvurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.