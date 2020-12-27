MSB: "Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir."
MSB: "Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir."
MSB: "Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir."
MSB: "Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir."