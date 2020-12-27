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  4. MSB: "Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir."

MSB: "Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir."

27.12.2020 11:04 | Son Güncelleme:
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MSB: "Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir."

MSB: "Çanakkale’de bulunan 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir."

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