MSB: "Çin’in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara’ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı."

MSB: "\u00c7in\u2019in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut\/Ankara\u2019ya inen u\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ve malzemeleri ar\u0131nd\u0131rma i\u015flemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanlar\u0131 haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...PARTNERAilesi uyard\u0131: Biraz yava\u015fla!Emekli polis kanlar i\u00e7inde bulundu
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