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MSB: "Çukurca’daki evlatlarımız asker abilerini unutmamış”

31.12.2020 21:59 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Çukurca Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan yeni yıl videosuna "Çukurca’daki evlatlarımız asker abilerini unutmamış” denilerek teşekkür edildi.Çukurca Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul öğrencileri Türk askerlerine sevgi dolu sözler göndererek yeni yıllarını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Çukurca Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan yeni yıl videosuna "Çukurca’daki evlatlarımız asker abilerini unutmamış” denilerek teşekkür edildi.

Çukurca Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul öğrencileri Türk askerlerine sevgi dolu sözler göndererek yeni yıllarını kutladı. Bunun üzerine MSB’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Hakkari Çukurca’daki evlatlarımız asker abilerini unutmamış. Mehmetçiklerimize yeni yıl mesajı gönderen minik öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, yeni yılın tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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