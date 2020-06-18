MSB'dan Pençe Kaplan Operasyonu'yla ilgili yeni paylaşım! Haftanin'deki hedefler böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor." dendi.

#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/IYWjVtokoO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

MSB tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise "Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

#PençeKaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/NiOnVwguZp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020

HAFTANİN NEREDE?

Irak’ın kuzey kesiminde yer alan Haftanin, Kandil Dağlarını uzantısı olarak bilinen bir bölgedir ve Şırnak ilimize yakın bir konumda bulunmaktadır. Haftanin aynı zamanda Terör örgütü PKK’nın kamplarından biri olarak da bilinen Haftanin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisindedir.

