MSB: DEAŞ'ın hala var olmasındaki en büyük etken iş birliği yaptıkları PKK/YPG terör örgütüdür

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusundaki karmaşıklığın sebebinin ve DEAŞ terör örgütünün hala küçük bir grup olarak var olmasındaki en büyük etkenin iş birliği yaptıkları PKK/YPG terör örgütü ve bu terör örgütüne verilen destek olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele ederek 3 binden fazla teröristi etkisiz hale getiren tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakat çerçevesinde DEAŞ'la ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen, Tel Abyad Hapishanesindeki DEAŞ'lıların, PKK/YPG'li teröristlerce tüm dünyanın gözü önünde salıverildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ülkesi içerisinde ve sınırlarında, Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde DEAŞ'lı teröristlere karşı gerekli tüm önlemleri almakta ve operasyon icra etmekte, müttefikleri ve koalisyon ülkeleri ile koordinasyon ve bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir.