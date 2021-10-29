HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB'den 29 Ekim videosu: Biz cumhuriyeti böyle kazandık

MSB'den 29 Ekim videosu: Biz cumhuriyeti böyle kazandık

29.10.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kutladı.

Bakanlık, cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Video ile birlikte paylaşılan mesajda, "Biz cumhuriyeti böyle kazandık. Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" denildi.

Videoda, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntülerine ve Mehmetçiğin katıldığı operasyonlara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deCumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Liseli kızlardan tekmeli tokatlı kavga! Sebebi pes dedirttiLiseli kızlardan tekmeli tokatlı kavga! Sebebi pes dedirtti
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumundan zincir marketlerle ilgili karar!

Rekabet Kurumundan zincir marketlerle ilgili karar!

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

"Neden görevden alındın?" sorusuna sinirlendi

"Neden görevden alındın?" sorusuna sinirlendi

Facebook adını değiştirdi

Facebook adını değiştirdi

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji uyardı

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.