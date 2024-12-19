MSB'den ABD'ye çok konuşulacak yanıt! 'Söz konusu değil! Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele verildiğini dile getiren Tuğamiral Zeki Aktürk, “Yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 41, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise bin 438’i Irak’ın, bin 521’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 959 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

3 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

Geçtiğimiz hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin daha hudut karakoluna teslim olduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, Irak’ın kuzeyindeki harekât alanlarında arama-tarama faaliyetlerinin de devam ettiğini bildirdi. Aktürk, tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı. Suriye’de yaşanan son gelişmelerin takip edildiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni bir dönemin başladığı Suriye’de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte; Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, önceliğimizin ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye’deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz.”

Hudut hattının teknolojik vasıtalarla çok katmanlı olarak korunduğunu işaret eden Tuğamiral Aktürk, “Hudutlarımızda son bir haftada 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 şahıs yakalanmış, bin 487 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 745’e, engellenen kişi sayısı da 94 bin 813’e yükselmiştir” açıklamasında bulundu.

İSRAİL'LE KINAMA

İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınadıklarını belirten Tuğamiral Aktürk, “Gazze ve Batı Şeria’da uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, şimdi de Suriye’de hukuksuzluğuna devam etmekte ve toprak işgallerini sürdürmektedir. En kısa zamanda ateşkesin ilan edilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması şarttır. Suriye’deki son gelişmeler, İsrail’in Gazze’de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ederek katliamlarını sürdürdüğü gerçeğini perdelememelidir” şeklinde konuştu.

EUROFIGTERLAR TÜRKİYE'DEN AYRILACAK

Tuğamiral Aktürk, Katar’da gerçekleştirilen tatbikata katılan ve dönüş yolunda Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na inen Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter savaş uçağının bugün Türkiye’den ayrılacağını da açıkladı. Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine personel alımı kapsamında 28 Kasım’da başlayan ‘sözleşmeli personel temini’ başvuruları 28 Aralık’a kadar, ‘memur temini’ başvuruları ise 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.”

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye’de artık yeni bir döneme girilmiştir. Türkiye en başından beri Suriye halkının yanında olmuştur, rejimin ve savaşın zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeliye kapısını açmıştır. Gelinen noktada rejim muhalifleri kendi kaderlerini tayin etmişlerdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanındadır. Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmaktadır. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

ABD'YE GÜNDEM OLACAK YANIT

Bakanlık kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığı açıklamasına ilişkin ise, “Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz” dedi.