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MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu

05.12.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Komanda Binbaşı Mehmet Duman (41) şehit düştü. Şehit Duman'ın memleketi Adana’daki ailesine acı haber ulaştı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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BİR ÇOCUK BABASIYDI

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe- Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcısı infilak ettirmesi sonucu Piyade Komanda Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. Duman'ın şehadet haberi askeri Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman’a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.

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Şehit Binbaşı Mehmet Duman’ın bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’nde törenle defnedileceği öğrenildi.


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