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MSB'den açıklama: 2 terörist öldürüldü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.10.2024 16:54
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

MSB'den açıklama: 2 terörist öldürüldü!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. MSB'nin paylaşımında ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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