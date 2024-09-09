MSB'den açıklama: Çok sayıda terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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