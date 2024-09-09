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  4. MSB'den açıklama: Çok sayıda terörist öldürüldü!

MSB'den açıklama: Çok sayıda terörist öldürüldü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.09.2024 10:02
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den açıklama: Çok sayıda terörist öldürüldü!

Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyinde çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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pkk terörist msb
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