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MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 34 hedef imha edildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.10.2024 01:27
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde belirlenen terör hedeflerine hava harekatı icra ettiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada; Mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden 34 hedefin imha edildiği açıklandı.

MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 34 hedef imha edildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen hava operasyonları hakkında bilgi verildi.

msbb

34 HEDEF İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’da bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim 2024 saat 23.30’da hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, “İcra edilen harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır”

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Anahtar Kelimeler:
msb terör örgütü
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