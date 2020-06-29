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MSB'den Ağustos-Eylül 2020 celp ve sevkleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'nca Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

MSB'den Ağustos-Eylül 2020 celp ve sevkleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır." ifadesini kullandı.


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