MSB'den Ağustos-Eylül 2020 celp ve sevkleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır." ifadesini kullandı.

Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/JR8xvccPMm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2020



