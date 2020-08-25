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MSB'den Akdeniz açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 16:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

MSB'den Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.


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