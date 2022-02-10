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MSB'den FETÖ iddialarına sert tepki! 'Ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak...'

10.02.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, bakan yardımcılarına yönelik FETÖ iddialarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır" denildi.

MSB'den FETÖ iddialarına sert tepki! 'Ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak...'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelenin büyük kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde, bir basın kuruluşu tarafından 4 bakan yardımcısı üzerinden Bakanlığa yönelik başlatılan karalama kampanyalarına karşı hukuk çerçevesinde mücadele verileceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlığın, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için Cumhuriyet tarihinin en yoğun mücadelesini büyük bir başarıyla verdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek beklentisinin, emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçik'in moral ve motivasyonunu bozucu eylem ve söylemlerden kaçınılması olduğu vurgulanan açıklamada, Mehmetçik'in yurt içi ve dışında kazandığı başarıların, Bakanlığın bugünkü yöneticileri ve komuta kademesinin idaresinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde bir basın kuruluşu tarafından 4 Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, ön yargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz.

Geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmayan iddialar, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etme niyetinden dolayı yargı organlarınca verilen mahkumiyet kararı bulunan bir şahıs aracılığıyla gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır. Bu iftiraların, özellikle FETÖ ile mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü, ­icra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'ya son yılların en büyük darbelerinin vurulduğu, terör örgütünün bitirilme noktasına getirildiği bir dönemde ve Kış Kartalı Harekatı ile aynı zamanda başlamış olmasını da manidar buluyoruz."

"HER TÜRLÜ HUKUK YOLUNA BAŞVURULDU"

İftiralarla ilgili Milli Savunma Bakanlığınca ilgili basın kuruluşuna cevap ve düzeltme metinleri gönderildiği belirtilen açıklamada, bakan yardımcılarınca da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulduğu bildirildi.

Bakanlığın, basının bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşıladığı anlatılan açıklamada, "İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." ifadesine yer verildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Milli Savunma Bakanlığı
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