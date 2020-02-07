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  4. MSB'den İdlib açıklaması: Her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek

MSB'den İdlib açıklaması: Her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 13:12 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de devam eden gerilimle ilgili olarak yayınladığı yeni açıklamasında "Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir" ifadelerine yer verdi. Açıklamada İdlib'e olası bir harekatla ilgili olarak "Türk Silahlı Kuvvetleri verilen her türlü görevi emir verildiğinde İdlib'de de yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde de bu güce sahiptir ve gereğini yapar." ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

MSB'den İdlib açıklaması: Her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib başlıklı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Şam yönetimine dikkat çeken uyarılar yapıldı.

MSB, yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verileceğini ve gözlem noktalarının görevlerine devam edeceğini bildirdi.

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Önceliğimiz saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Bu yönde gerekli tedbirleri alıyoruz almaya devam edeceğiz. Bölgedeki çatışmaların durdurulması ve gözlem noktalarımızın emniyetinin sağlanması noktasında takviyeler yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri verilen her türlü görevi emir verildiğinde İdlib'de de yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde de bu güce sahiptir ve gereğini yapar. Toplam 3 gözlem noktası rejim kontrolündeki bölgede bulunuyor. 7 numaralı gözlem noktası da rejim kontrolündeki topraklarda kaldı. Ancak gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz devam ediyor. Gözlem noktaları yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşılık verecek kapasitede.''

SURİYE SINIRINA SEVKİYAT

Öte yandan Suriye sınırda yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Bazı birliklerden gönderilen obüs yüklü TIR'lar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy, İslahiye’den geçerek Suriye sınır hattı istikametine devam etti.Suriye sınırına yapılan sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
MSB İdlib Suriye

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
amac yok fikir yok ne yaptıgını kendide bilmez oldu fetö diyor rusya diyor libya ırak diyor eyyyyy amarika diyor sıkıldı millet bu siyasetlerden
Helal olsun size Allahın aslanları vurun, suriyeyi başına yıkın ateistlerin.
Allah şu cuma gününün hürmetine askerimizi vatanımızı milletimizi bayrağımızı korusun ve yüce milletimizi korusun ve yüceltsin. Can askerim
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