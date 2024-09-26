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MSB'den 'İncirlik Üssü' iddialarına yanıt geldi: "İtibar edilmemeli"

26.09.2024 12:33
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Aktürk, 'İncirlik Üssü' ile ilgili iddialara yanıt verdi.

MSB'den 'İncirlik Üssü' iddialarına yanıt geldi: "İtibar edilmemeli"

Aktürk terörle mücadelede azim ve kararlılık mesajı verdiği açıklamasında, "Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1716 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 78 bin 705'e ulaşmıştır" dedi.

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'YARDIM UÇAĞI LÜBNAN'A ULAŞTI'

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in saldırılarda bulunduğu Lübnan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Sağlık Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile 25 Eylül'de Beyrut'a ulaştırıldığını söyledi.

'TÜRKİYE VE ABD'NİN TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK'

Aktürk'ün sunumu sonrası Bakanlık kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, bir Yunan gazetesinin Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesi karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağı iddialarına ilişkin, üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı amaçlı haberlere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi. Şu an için S-400 ve F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin tutumunda bir değişiklik bulunmadığı belirtilerek, müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığı, müttefiklik ruhuna aykırı olduğu aktarıldı. Türkiye'nin beklentisinin, müttefiklerin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü, örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılması olduğu vurgulandı.

TSK'nın, Lübnan'dan Türk vatandaşlarının veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi maksadıyla verilecek görevleri yerine getirebileceği belirtildi. Lübnan'da yaşanan gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edildiği, olası bir tahliye harekatı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapıldığı kaydedildi. Yardımların da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan'ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edeceği açıklandı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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