MSB'den Irak açıklaması! 'Yasaklı örgüt, 'terör örgütü' ilanına evrilmeli

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Birçok konunun ele alındığı bilgilendirmede, "PKK terör örgütünün Irak tarafından ’yasaklı örgüt’ ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun “terör örgütü” ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz." vurgusu yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

(Terörle mücadele) "Irak’a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler."

"(Almanya Cumhurbaşkanı’nın ziyareti ve Savunma Sanayiindeki Kısıtlamaları hakkında) Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz."

(Almanya’nın Savunma Sanayiindeki Kısıtlamaları hakkında) Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz."

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6’sı terör örgütü mensubu olmak üzere 284 şahıs yakalanmış, 2 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir."





