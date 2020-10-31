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MSB'den İzmir'deki depremle ilgili açıklama: Yardımlar için kriz masası oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 13:03 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki deprem felaketi sonrasında bölgeye gönderilebilecek yardımlar için bakanlık bünyesinde kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

MSB'den İzmir'deki depremle ilgili açıklama: Yardımlar için kriz masası oluşturuldu

MSB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrasında, bölgeye gönderilebilecek yardımlar için Milli Savunma Bakanlığı'nda derhal kriz masası oluşturuldu.

Yapılan bilgilendirmede, “Bölgeyle kurulan irtibat sonrasında, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ve 138 personel arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçak; sabaha kadar aralıksız Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatlarını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırmıştır. İhtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılmasına devam edilecektir. Bir adet İHA da hasar tespiti ve gecenin karanlığında süren arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için görevlendirilmiştir. Ayrıca, Mehmetçik tarafından depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye sevk edilen 240 çadırın kurulumu devam etmektedir. Bölgede yapılan incelemelerde, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

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