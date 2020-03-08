HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırlanan video ile kutladı.

MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, 'Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' başlığı ile video paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli kadın askerlerin görüntüsüyle başlayan videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde anayım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan, umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanının korkusuz savunucusu Bahriyeli benim. Göklerde de ben varım, çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da, Afganistan'dayım. Ve ben gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben Anadolu'yum, Anavatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım."
2 dakika 20 saniyelik videoda, Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de yüksek gerilim hattına çarparak düşen helikopterde şehit olan yarbay Songül Yakut'un da görüntüleri yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Motosiklet çarptı! Metrelerce havaya savrulduMotosiklet çarptı! Metrelerce havaya savruldu
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
MSB 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

En Çok Okunan Haberler

35 yıl sonra yeniden bir araya geldiler

35 yıl sonra yeniden bir araya geldiler

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Ekipler Rojin için harekete geçti

Ekipler Rojin için harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
Gazeteci Murat Ağırel hakkında yakalama kararı

Murat Ağırel hakkında yakalama kararı

Taksim'deki dilenci kadının yarım günde topladığı para pes dedirtti

Taksim'deki dilencinin yarım günde topladığı para pes dedirtti

Motosiklet çarptı! Metrelerce havaya savruldu

Motosiklet çarptı! Metrelerce havaya savruldu

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

Nusret Mayın Gemisi 105 yıl sonra aynı rotada

105 yıl sonra aynı rotada!

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! (Buzlanma ve çığ uyarısı)

O illerde yaşayanlar dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.